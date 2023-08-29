وسائل إعلام: شرطة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية

قالت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الثلاثاء إن شرطة العاصمة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية.

وأفادت السلطات بأنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة حوالي الساعة 11:13 صباح الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وأشارت إلى أنها طلبت من الزوار والموظفين إخلاء حديقة الحيوان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

!!BREAKING!! ‘Bomb Threat’ At Washington's Smithsonian National Zoo - Visitors Evacuated pic.twitter.com/uXxVvdRsez — Michael Ashura (@MichaelAshura) August 29, 2023

Patrons and staff at the National Zoo in Northwest Washington were evacuated from the park Tuesday morning after a bomb threat was received, according to D.C. police. https://t.co/RG969OiCDi — Post Local (@postlocal) August 29, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية