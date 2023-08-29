 
مباشر

وسائل إعلام: شرطة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية

أخبار العالم

وسائل إعلام: شرطة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية
AP
شرطة واشنطن - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy6f

قالت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الثلاثاء إن شرطة العاصمة واشنطن تحقق في تهديد بوجود قنبلة في حديقة الحيوان الوطنية.

وأفادت السلطات بأنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة حوالي الساعة 11:13 صباح الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وأشارت إلى أنها طلبت من الزوار والموظفين إخلاء حديقة الحيوان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا