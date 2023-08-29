ردا على انتقادات أوكرانية.. الفاتيكان يوضح تصريحات البابا فرنسيس حول "إرث روسيا العظمى"

أكد المتحدث باسم الكرسي الرسولي، ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس "لم يكن يشجع الأفكار الإمبريالية”، عندما حث الشباب الكاثوليكي الروسي على الحفاظ على الإرث الثقافي والروحي المحلي.

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وقال بروني اليوم الثلاثاء: "في تحية غير رسمية لبعض الشباب الكاثوليك الروس مؤخرا، وكما هو واضح من السياق، كان البابا يقصد تشجيع الشباب على الحفاظ على كل ما هو إيجابي في الإرث الثقافي والروحي العظيم (لروسيا) وتعزيزه".

وأردف المتحدث باسم الفاتيكان "هذا بالتأكيد ليس من أجل تمجيد المنطق الإمبريالي والشخصيات الحكومية، التي تم الاستشهاد بها للإشارة إلى بعض الحقبات المرجعية التاريخية".

وفي تصريحات مرتجلة عقب خطاب ألقاه عبر الفيديو يوم الجمعة أمام منتدى للشباب الكاثوليك الروس في بطرسبورغ، حثهم فرنسيس على عدم التخلي عن تراثهم وتذكّر أنهم "ورثة روسيا العظمى – روسيا العظيمة للقديسين والملوك والعظماء، روسيا بطرس الأكبر وكاترين الثانية، الإمبراطورية الروسية (تلك الدولة) العظمى المثقفة وذات الثقافة الكبرى، والإنسانية الكبرى".

ووصفت الخارجية الأوكرانية تصريحات بابا الفاتيكان بأنها "مؤسفة للغاية"، وتمثل "الدعاية الإمبريالية" التي تبرر بها روسيا قتل الأوكرانيين، حسب تعبيرها.

بدوره، اعتبر رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفتشوك، رئيس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في أوكرانيا، أن كلام البابا من "أسوأ مثال على الإمبريالية والقومية الروسية المتطرفة" و"قد يلهم الطموحات الاستعمارية الجديدة للدولة المهاجمة"، وطلب من الفاتيكان توضيحا.

من جانبه، وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم تصريحات بابا الفاتيكان بأنها "مرضية للغاية"، وأشار إلى أن الدولة الروسية لديها تراثا غنيا، جذوره عميقة، ولا يقتصر على بطرس الأول أو كاثرين، فهو أقدم بكثير"، مضيفا أنه من الجيد أن البابا ملم بالتاريخ الروسي.

المصدر: وكالات