مصدر: لافروف وفيدان سيجريان محادثات في موسكو في 31 أغسطس

أفاد مصدر دبلوماسي روسي بأن وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والتركي هاكان فيدان سيجريان محادثات في 31 أغسطس الجاري في موسكو.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "ستجري المحادثات في 31 أغسطس الجاري في موسكو".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا، إن المحادثات بين الوزيرين ستعقد في موسكو في المستقبل القريب.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن فيدان قام بأول زيارة له إلى كييف بصفته وزيرا للخارجية التركية.

المصدر: تاس