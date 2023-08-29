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محكمة أوكرانية تصدر قرارا يعتبر مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة غير دستوري

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محكمة أوكرانية تصدر قرارا يعتبر مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة غير دستوري
AP
كييف
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أصدرت محكمة مدينة زينكوف بمقاطعة بولتافا الأوكرانية قرارا يؤكد أن مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة ليس له أساس دستوري وهو غير ملزم.

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وكتبت صحيفة "سترانا" الإلكترونية أن المحكمة أصدرت حكما بالبراءة بحق مواطن أوكراني متهم بموجب المادة 336 من القانون الجنائي لأوكرانيا ("تجنب التعبئة").

وجاء في قرار المحكمة أن "ما يسمى بـ"القوانين" و"المراسيم الرئاسية"، بما في ذلك المتعلقة بالتعبئة... ليس لها أساس دستوري وهي ليست قوانين في جوهرها وليست ملزمة للشعب، وهي عروض مقدمة من كيان يقدم خدمات الإدارة العامة".

كما اعتبرت المحكمة أنه لا يحق لمراكز التجنيد إجبار المواطنين على التعبئة، حيث أن "الإجبار على عقد العمل هو شكل من أشكال العبودية".

المصدر: تاس

 

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