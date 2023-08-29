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إصابة 13 شخصا بانفجار غاز في مدينة إسبانية (فيديو)

أخبار العالم

إصابة 13 شخصا بانفجار غاز في مدينة إسبانية (فيديو)
el norte de castilla
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في حادث هو الثاني من نوعه في أغسطس الحالي، أدى انفجار غاز في مدينة بلد الوليد، وسط إسبانيا إلى إصابة 13 شخصا، من بينهم رضيعان.

ويأتي الانفجار صباح اليوم الثلاثاء بعد أقل من شهر على انفجار غاز في المدينة نفسها، أدى إلى تدمير مبنى سكني ومقتل شخص وإصابة 14 آخرين.

وتم الإبلاغ عن انفجار غاز آخر في أحد العقارات في مدينة بلد الوليد في شمال غرب إسبانيا، وهذه المرة في منطقة باركيسول في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقامت الطواقم الصحية بإسعاف المصابين، من بينهم إصابة خطيرة..

المصدر: el norte de castilla

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