"نجاح كبير".. الكرملين يعلق على الرحلة الأولى لطائرة "SJ-100" بمكونات روسية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يعتبر الرحلة الأولى لطائرة من طراز "SJ-100" جميع مكوناتها روسية، نجاحا كبيرا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنه نجاح كبير بالفعل، لأن تطوير تقنيات جديدة وإنتاج أجزاء ومكونات جديدة لهذه الآلة تم في وقت قصير للغاية. ومن المهم أن يحدث هذا بالفعل في فترة زمنية قياسية. لم ينته العمل بعد، وسيتعين علينا أيضا تجهيز هذه الطائرة بمحركاتنا المحلية، وهو ما سيتم قريبا أيضا. إنه حقا نجاح كبير".

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن طائرة من طراز "SJ-100" جميع مكوناتها روسية قامت بأول تحليق استمر 54 دقيقة على ارتفاع نحو 3 كيلومترات وبسرعة 343 كيلومترا في الساعة.

في المجموع، تم استبدال حوالي 40 نظاما ووحدة موجودة في هذه الطائرة. وجرى التحليق التدريبي على محركات "SaM146" الفرنسية الروسية.

المصدر: نوفوستي