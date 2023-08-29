تركيا: لا نتوقع مرور سفن أوكرانية أخرى بمنتجات زراعية عبر البوسفور

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن أنقرة لا تتوقع مرور سفن شحن جديدة قادمة من أوكرانيا عبر مضيق البوسفور.

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ونقلت صحيفة "Hürriyet" عن الوزير قوله: "الآن ليس لدينا سفن جديدة (تحمل منتجات زراعية) قادمة من أوكرانيا أو تنتظر المرور (عبر مضيق البوسفور). نقوم بتنظيم نظام مرور السفن عبر المضيقين في إطار متطلبات ومسؤوليات اتفاقية مونترو".

وفي تعليقه على عبور سفينة الحاويات "Joseph Schulte" القادمة من ميناء أوديسا الأوكراني عبر مضيق البوسفور، أشار أورال أوغلو إلى أنه إذا وصلت السفينة إلى المضيق فستسمح تركيا بعبورها". وأوضح أن سفينة "Joseph Schulte" "وصلت دون خروجها إلى المياه الدولية".

وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد الصفقة. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها بالرغم من الجهود الأممية، لأن الدول الغربية لم تنو تنفيذ وعودها. وشدد بوتين أكثر من مرة على أن الغرب نقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب وهو إمداد الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الإفريقية لم يتم تنفيذه.

المصدر: نوفوستي