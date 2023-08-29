 
مباشر

تركيا: لا نتوقع مرور سفن أوكرانية أخرى بمنتجات زراعية عبر البوسفور

أخبار العالم

تركيا: لا نتوقع مرور سفن أوكرانية أخرى بمنتجات زراعية عبر البوسفور
AP
مضيق البوسفور، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vy22

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن أنقرة لا تتوقع مرور سفن شحن جديدة قادمة من أوكرانيا عبر مضيق البوسفور.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: وصول أول سفينة شحن من موانئ أوكرانيا إلى البوسفور منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب
وسائل إعلام: وصول أول سفينة شحن من موانئ أوكرانيا إلى البوسفور منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب

ونقلت صحيفة "Hürriyet" عن الوزير قوله: "الآن ليس لدينا سفن جديدة (تحمل منتجات زراعية) قادمة من أوكرانيا أو تنتظر المرور (عبر مضيق البوسفور). نقوم بتنظيم نظام مرور السفن عبر المضيقين في إطار متطلبات ومسؤوليات اتفاقية مونترو".

وفي تعليقه على عبور سفينة الحاويات "Joseph Schulte" القادمة من ميناء أوديسا الأوكراني عبر مضيق البوسفور، أشار أورال أوغلو إلى أنه إذا وصلت السفينة إلى المضيق فستسمح تركيا بعبورها". وأوضح أن سفينة "Joseph Schulte" "وصلت دون خروجها إلى المياه الدولية".

وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد الصفقة. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها بالرغم من الجهود الأممية، لأن الدول الغربية لم تنو تنفيذ وعودها. وشدد بوتين أكثر من مرة على أن الغرب نقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب وهو إمداد الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الإفريقية لم يتم تنفيذه.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا