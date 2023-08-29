بولندا تحث بايدن على بناء مخازن للحبوب على طول حدود أوكرانيا

دعت أمينة الدولة بوزارة التنمية والسياسة الإقليمية البولندية، يادفيغا إيميليفيتش، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الوفاء بوعده وبناء مخازن حبوب على طول الحدود الأوكرانية.

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وقالت إيميليفيتش في حديث لصحيفة "Financial Times": "وعد بايدن بعمله بشكل علني... لكن عندما بدأنا بالسؤال عنه، لم يكن أحد من الإدارة (الأمريكية) مستعدا للإجابة على هذا السؤال".

وأوضحت الصحيفة أن المخازن الإضافية التي سيتم بناؤها على طول الحدود ستسمح للمزارعين البولنديين بتخزين فائض الحبوب بدلا من بيعها بسعر مخفض، مثلما كان عليه في وقت سابق من العام الجاري.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في يونيو 2022 أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لبناء مخازن مؤقتة لنقل القمح على طول الحدود الأوكرانية بما فيها الحدود الأوكرانية البولندية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب وقتا، مؤكدا أن بناء هذه المستودعات سيتم من أجل نقل القمح إلى أوروبا وجميع أنحاء العالم.

وفي نهاية مارس الماضي توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بطلب التدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا. وأشارت رسالة رؤساء وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشاكل مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المجاورة لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي