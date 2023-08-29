غالانت يطلب تحركا أمميا ضد أي تصعيد على الحدود الشمالية

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأمم المتحدة إلى التحرك ضد أي تصعيد محتمل على الحدود الشمالية لإسرائيل "قد تثيره إيران وحزب الله".

وخلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حضره سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين آخرين، اعتبر غالانت أن الخيم التي أقامها "حزب الله" على الحدود هي مثال على "الاستفزاز" الذي يحصل.

وشدد غالانت على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع التصعيد، بما في ذلك عن طريق تعزيز تواجد قوات "اليونيفيل" في المنطقة، "وضمان حرية تحركها وتنفيذ مهامها".

يذكر أنه يوم الخميس المقبل ينتهي تفويض لمدة سنة لـ"اليونيفيل". وترفض الحكومة اللبنانية الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، "كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة في الجيش اللبناني"، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية.

وقد دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، يوم أمس الاثنين، إلى عدم تمديد التفويض بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن "هناك من يريد من قوات اليونيفيل أن تعمل عند الإسرائيلي وجواسيس له، وحيث لا تستطيع كاميرا التجسس أن تصل، المطلوب أن تقوم بذلك كاميرات اليونيفيل".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT