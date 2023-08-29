سلطات قرغيزستان تحث السكان على تجنب الحركات الإسلامية المتطرفة

دعت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان سكان الجمهورية إلى الالتزام بالإسلام التقليدي للبلاد وتجنب حركاتها المتطرفة.

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وجاء في بيان نشرته اللجنة، اليوم الثلاثاء: "تدعو لجنة الأمن القومي مواطني البلاد للالتزام بالإسلام التقليدي لسكان البلاد وتجنب الحركات الراديكالية وغير التقليدية".

وذكر البيان أن مخابرات البلاد تقوم في إطار تنفيذ مبدأ "سياسة الدولة في مجال الدين" "بالأعمال ذات الصلة الهادفة إلى منع تطرف المجتمع".

واعترفت اللجنة في الوقت ذاته بأن بعض المواطنين الذين تلقوا التعليم الديني غير التقليدي "في دول ثالثة"، يبدأون بعد عودتهم إلى وطنهم، في نشر أيديولوجية "الحركات الدينية الغريبة التي تخرج في كثير من الأحيان عن حدود الشرعية".

وتابع: "نتيجة لذلك تظهر في المجتمع مجموعات دينية مؤسسة على مبادئ فهم ضيق وعدم الاعتراف بتعاليم علماء الإسلام البارزين، وبالتالي تنمية التعصب تجاه المؤمنين الآخرين".

وبهذا الصدد حثت اللجنة ودائرة مسلمي قرغيزستان سكان الجمهورية على أن يكونوا "أكثر يقظة وأن يطوروا معرفتهم الدينية من خلال تلقي التعليم الديني في أماكن موثوقة ومن شخصيات دينية وعلماء بارزين".

المصدر: تاس