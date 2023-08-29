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الخارجية الروسية: نسعى لمواصلة تعزيز العلاقات مع زيمبابوي

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الخارجية الروسية: نسعى لمواصلة تعزيز العلاقات مع زيمبابوي
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تسعى لمواصلة تطوير وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون متبادل المنفعة مع زيمبابوي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في هذه الجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقعها، أمس الاثنين: "تؤكد موسكو عزمها المبدئي على مواصلة تطوير وتعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون متبادل المنفعة مع جمهورية زيمبابوي الصديقة والتعاون الوثيق في الشؤون الدولية والإقليمية".

وأضاف البيان: "تدل نتائج التعبير عن الإرادة (الانتخابات) على الدعم واسع النطاق للمسار الذي يتبعه رئيس (زيمبابوي) إيمرسون منانجاجوا، لتعزيز الدولة وضمان الاستقرار الداخلي وإجراء الإصلاحات بهدف خلق ظروف لمزيد من التنمية التدريجية للبلاد على أساس ضمان حقوق ومصالح مختلف المجموعات والفئات في المجتمع الزيمبابوي".

المصدر: تاس

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