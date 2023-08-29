الدفاع الروسية: تدمير مسيرتين أوكرانيتين في منطقة تولا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: هذا الصباح أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة في مقاطعة بيلغورود في وقت متأخر مساء أمس.

المصدر: RT