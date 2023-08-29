الداخلية الكويتية تصدر بيانا بعد تسريب مقطع حادثة مميتة تسببت فيها "فاشينيستا" مشهورة (فيديو)

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا عن مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن حادثة التصادم التي تسببت فيها "فاشينيستا" مشهورة بسيارتها وأسفر عن مقتل 3 وإصابات.

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وقالت وزارة الداخلية في البيان إنه انتشر بالآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لحادث تصادم بين مركبتين والذي وقع قبل أيام في أحد شوارع الكويت.

وأكدت الداخلية أنها حريصة كل الحرص على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا والأخذ بعين الاعتبار مشاعر ذوي الأطراف بجميع القضايا والحوادث.

وأكدت أنه جار العمل على متابعة واقعة التسريب والوقوف على من تسبب بانتشارها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حياله.

بيان من وزارة الداخلية



انتشر بالآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تسجيل فيديو لحادث تصادم بين مركبتين والذي وقع قبل أيام في احدى شوارع دولة الكويت.



وإذ تؤكد وزارة الداخلية بأنها حريصة كل الحرص على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا… pic.twitter.com/jx4vvZ4wiC — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 28, 2023

ووثق مقطع فيديو لحظة تصادم سيارة "الفاشينيستا" الكويتية فاطمة المؤمن، بسيارة أخرى ما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخرين.

ويظهر الفيديو قدوم سيارة مسرعة تجاوزت الإشارة الحمراء ما أدى لاصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير في طريقها الصحيح.

وزارة الداخلية بـدولة #الكويت:



سنتخذ الاجراءات بحق من نشر فيديو حادث تصادم بين مركبتين والذي وقع قبل أيام في إحدى الشوارع .#فاطمة_المؤمن#الهلال_الاتفاقpic.twitter.com/b90vyDrhpK — السناب المباشر | Livealsnap (@livealsnap) August 28, 2023

وتسببت فاطمة المؤمن بحادث مروري أليم في الكويت نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة 3 أفراد كانوا على متنها هم "وليد جاسم محمد المطيري" و"يوسف بدر الكعمي" ولم يكشف عن اسم الضحية الثالثة.

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وأخضعت الشرطة المؤمن لتحليل دم، ليتبين أنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول خلال قيادتها السيارة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة". فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية