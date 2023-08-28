مقتل شخص في حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة واعتقال المنفذ

أعلن السلطات الأمريكية عن مقتل شخص في حادث إطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية يوم الاثنين.

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وأفادت قناة WRAL News المحلية بأن الحادث وقع في حرم جامعة كارولينا الشمالية بمدينة تشابل هيل.

وتلقت الشرطة المحلية بلاغا بوجود شخص مسلح داخل حرم الجامعة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي. ووجه إنذار إلى جميع الطلبة والعاملين في الجامعة بالبقاء في الغرف وإغلاق كافة الأبواب دون مغادرة الحرم الجامعي.

Photos from students inside UNC Chapel Hill Campus hiding from the suspect



#ChapelHill#UNCShootingpic.twitter.com/Dhnbw2Ik1R — Dr. Steve Turley (@Peters815341St) August 28, 2023

وبعد نحو ساعتين ألقت الشرطة القبض على الشخص المشتبه به، وهو أحد طلاب الجامعة تايليه تشي.

🚨Breaking:

New video of law enforcement arresting the Suspect in University of North Carolina Shooting. #activeshooterpic.twitter.com/aH8wLujZLX — Stay Frosty 🇺🇲 (@brewdoggy) August 28, 2023

وفي أعقاب القبض على مطلق النار، تم رفع كافة الإجراءات الأمنية المعلنة في منطقة الحادث.

JUST IN: Tailei Qi, the suspect arrested in UNC shooting, previously studied at Wuhan University - Daily Mail



Follow @insiderpaper pic.twitter.com/S6nkv1OMlq — Tara Fairweather (@TaraFair45) August 28, 2023

المصدر: WRAL News