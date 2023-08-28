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مقتل شخص في حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة واعتقال المنفذ

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مقتل شخص في حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة واعتقال المنفذ
AP Kaitlin McKeown/The News & Observer via AP
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أعلن السلطات الأمريكية عن مقتل شخص في حادث إطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية يوم الاثنين.

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وأفادت قناة WRAL News المحلية بأن الحادث وقع في حرم جامعة كارولينا الشمالية بمدينة تشابل هيل.

وتلقت الشرطة المحلية بلاغا بوجود شخص مسلح داخل حرم الجامعة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي. ووجه إنذار إلى جميع الطلبة والعاملين في الجامعة بالبقاء في الغرف وإغلاق كافة الأبواب دون مغادرة الحرم الجامعي.

وبعد نحو ساعتين ألقت الشرطة القبض على الشخص المشتبه به، وهو أحد طلاب الجامعة تايليه تشي.

وفي أعقاب القبض على مطلق النار، تم رفع كافة الإجراءات الأمنية المعلنة في منطقة الحادث.

المصدر: WRAL News

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