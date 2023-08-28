كوريا الجنوبية تزعم أن بيونغ يانغ ستعيد منشقين كوريين شماليين من الصين قسرا

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها بشأن احتمال إعادة قسرية لمنشقين كوريين شماليين في الصين بعد أن فتحت بيونغ يانغ حدودها.

وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة كو بيونغ سام في إفادة صحفية دورية، إن الحكومة تأمل في أن يؤدي فتح الحدود في كوريا الشمالية إلى تحسين معيشة الناس وحقوق الإنسان فيها، ولكن تعرب عن قلقها بشأن احتمال الإعادة القسرية للمنشقين الكوريين الشماليين في الصين.

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وأضاف أن الحكومة ستناقش سبل منع الإعادة القسرية مع الوزارات ذات الصلة.

وقد وافقت كوريا الشمالية فقط على عودة مواطنيها في الخارج بعد 3 سنوات و7 أشهر من إغلاق حدودها بسبب كوفيد-19.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن المواطنين في الخارج سمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وذكر المركز أن العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وأضاف التقرير أن القرار اتخذ في ضوء تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخرا على وجود اتجاه لإعادة فتحها.

المصدر: وكالات