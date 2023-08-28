مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا محاولة انتهاك للحدود الروسية في شبه جزيرة القرم من قبل طائرتي استطلاع أمريكيتين مسيرتين.

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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان رسمي، أن قواتها أحبطت محاولة مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 Reaper وRQ-4 Global Hawk اختراق أجواء شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة إلى أنه في 28 أغسطس رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود أهدافا جوية تقترب من حدود الدولة الروسية، وعند التدقيق تبين أنهما طائرتان مسيرتان أمريكيتان من طراز MQ-9 Reaper وRQ-4 Global Hawk، كانتا تقومان بعمليات استطلاع في أجواء شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أنه "بغية منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي للمسيرات الأمريكية انطلقت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي الروسية، ما دفع المسيرتان الأمريكيتان لتغيير اتجاههما ومغادرة منطقة عملياتها الاستطلاعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن مقاتلة "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A "Reaper" تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.

المصدر: RT