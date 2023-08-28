بولندا.. إخلاء مطار في وارسو بعد العثور على قنبلة يدوية في أمتعة مسافر

أعلنت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكا، أنه تم إخلاء مطار شوبان في وارسو بسبب قنبلة يدوية كان مواطن من جنوب إفريقيا يحاول تهريبها من بولندا.

وقالت ميشالسكا: "احتجز حرس الحدود مواطنا من جنوب إفريقيا في مطار شوبان كان يريد السفر إلى دبي. وعثر ضابط أمن المطار على أربع خراطيش في حقيبته المحمولة على الكتف أثناء التفتيش".

إقرأ المزيد

وأضافت: "على خلفية ذلك، تم تفتيش حقيبة السفر الخاصة به. وعثر الضابط فيها على جسم يشبه القنبلة اليدوية. وتم مصادرة جميع الأمتعة من قبل خبراء المتفجرات".

وأشارت إلى إنه بعد العثور على القنبلة تم إجلاء 400 شخص من المطار.

وجرى اعتقال الرجل. وسيتم إرساله يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام.

المصدر: نوفوستي