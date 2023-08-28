زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الهنغارية حول دعوتها زيلينسكي للإنخراط في مفاوضات مع روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيسة الهنغارية، كاتالينا نوفاك، حول دعوتها لنظيرها الأوكراني بالدخول في مفاوضات مع روسيا.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "ربما الرئيسة الهنغارية، كاتالينا نوفاك، لا تعلم بأن زيلينسكي حظر على نفسه وعلى المستوى التشريعي الجلوس إلى طاولة المفاوضات جنبا إلى جنب مع روسيا، ويبدوا أنه اتخذ قرار النوم وأخذ قسط من الراحة على الفور".

جاء ذلك عقب تصريح نوفاك، بأنها أبلغت نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بانعدام الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية، وحثته على الدخول في مفاوضات مع روسيا.

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وأوضحت نوفاك أن الخوض في مفاوضات مع الكرملين هو الحل الأمثل للأزمة الأوكرانية في ظل انعدام أي حلول عسكرية في الأفق ستقود إلى سلام طويل الأمد.

وشاركت نوفاك يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع لمنتدى منصة القرم في كييف، وعقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن جانبها أكدت موسكو على لسان العديد من مسؤوليها أن زيلينسمي لم يطرح خطة للسلام في أوكرانيا، وأن روسيا تسعى لتحقيق جمع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحسبان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة لروسيا الاتحادية.

المصدر: RT