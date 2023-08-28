بولندا.. ارتفاع عدد الوفيات والإصابات ببكتيريا الفيلقية والسلطات تبحث عن مصدر العدوى

أعلنت السلطات الصحية المحلية في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، يوم الاثنين، أن عدد الوفيات بعد إصابتهم ببكتيريا الفيلقية ارتفع إلى 11 حالة.

وقال آدم سيدور مفتش الصحة الإقليمي للصحافة "لقد أكدنا 144 إصابة و11 وفاة"، وتتراوح أعمار المتوفين بين 64 و95 عاما وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

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وأضاف سيدور "نبحث عن مصدر التلوث.. ويجري حاليا درس تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة".

وصرح مفتش الصحة "هذا لا يسمح لنا حاليا بتأكيد أن شبكة إمدادات المياه هي مصدر التلوث.. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة".

ووفقا للنتائج الأولى للتحاليل، تم التأكد من وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي تم فحصها، وتم أخذ ما مجموعه 105 عينات.

في نهاية الأسبوع قامت سلطات رزيسزو المدينة التي تعد 200 ألف نسمة، بعملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه.

ومرض الفيلقية هو عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.

المصدر: أ ف ب