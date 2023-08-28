مجلس الأمن الروسي: الأنغلوسكسونيون عازمون على إثارة نزاعات حول روسيا والصين

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، أن الأنغلوسكسونيين يعتزمون خلق محيط نزاعات حول روسيا والصين.

وأكد أن هدف الأنغلوسكسونيين هو الحصول على الموارد اللازمة للحفاظ على نموذج وجودهم الطفيلي.

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وقال شيفتسوف في حوار مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "بالإضافة إلى ذلك، من المهم جدا بالنسبة لهم تشكيل "محيط نزاعات" حول خصومهم الجيوسياسيين، وهما روسيا والصين اليوم".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في وقت سابق على استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو في ظل العصر الجديد تحت قيادة رئيسي البلدين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب يحاول تقويض القوانين الدولية من خلال وضع ما يسمونه "القواعد بدلا عن القوانين"، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات حقيقية وجادة.

المصدر: RT