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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض موقع عسكري لهجوم بالمتفجرات

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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض موقع عسكري لهجوم بالمتفجرات
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، تعرض لهجوم بالمتفجرات اليوم الاثنين.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على إرهابيين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".

المصدر: i24

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