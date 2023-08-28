وسائل إعلام تركية: قناة أمريكية تنشر خريطة لتركيا بدون إسطنبول

ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن قناة FOX الأمريكية قامت باستفزاز ضد تركيا من خلال عرض خريطة للبلاد دون أن تشمل إسطنبول.

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وتابعت الصحيفة: "وقعت قناة FOX الأمريكية، التي تنشر أخبارا ملفقة وغير مؤكدة عن تركيا، في فضيحة جديدة، حيث نشرت خريطة للشرق الأوسط وعليها تركيا بدون إسطنبول".

وأشارت الصحيفة إلى أن القناة "أثارت غضب" المجتمع التركي "بأخبارها الكاذبة أثناء الانتخابات الرئاسية في تركيا، وخلال الزلازل المدمرة التي ضربت كهرمان ماراس"، وشددت على أنه "باستخدام خريطة تركيا بلا إسطنبول، قامت القناة التلفزيونية الأمريكية باستفزاز كبير".

المصدر: صباح