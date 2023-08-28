توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا بسبب انهيار صخري (فيديو)

توقفت حركة القطارات اليوم الاثنين بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا وسط شرق فرنسا.

واصطدمت "عدة كتل صخرية يبلغ حجمها حوالى 700 متر مكعب" بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي في "قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص"، يوم أمس الأحد، وفق ما أوضحت محافظة سافوا في بيان.

وأدى هذا الانهيار إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط شامبيري - تورينو، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان، بحسب الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (SNCF).

وأشارت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد إلى أن تعليق الحركة سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.

المصدر: "أ ف ب"