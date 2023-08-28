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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا مجنحا فوق البحر الأسود

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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا مجنحا فوق البحر الأسود
Globallookpress Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير صاروخ أوكراني مجنح قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

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أحبطت أنظمة الدفاع الروسي هجوما أوكرانيا على منشآت روسية في شبه جزيرة القرم بصاروخ مجنح، وكانت الوزارة قد أعلنت عن محاولة أخرى لنظام كييف الهجوم على أهداف على الأراضي الروسية بطائرتين مسيرتين، تم تدميرهما أيضا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق شبه الجزيرة.

وقد كثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT

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