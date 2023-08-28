الخطوط الجوية الكورية الجنوبية تقيس وزن الركاب قبل رحلاتهم

قد يحتاج ركاب الخطوط الجوية الكورية الذين يسافرون في الأسابيع المقبلة إلى الخضوع لمرحلة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، حيث سيتعين على البعض منهم أن يقوموا بقياس وزنهم.

ووفقا لإعلان صادر عن شركة الطيران سيخضع لهذا الترتيب المسافرون المغادرون من مطار غيمبو الدولي بين 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي بين 8 إلى 18 سبتمبر.

وعلى عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعية، فإن هذه السياسة الجديدة ليست لها أي علاقة بتنظيم محتمل للرحلات الجوية، بل فقط إجراء هدفه تزويد وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد بهذه البيانات، ثم مساعدة شركات الطيران على دراسة متطلباتهم بالوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة.

كما أكدت شركة الطيران الكورية أنه من الممكن للركاب رفض جمع بياناتهم وأنه يكفي الاعتراض على هذه الخطوة بإخبار أحد الموظفين.

وفي وقت سابق من هذا العام، نفذت الخطوط الجوية النيوزيلندية برنامجا مماثلا شارك فيه بعض ركابها، وكان أحد ممثلي الخطوط الجوية النيوزيلندية في ذلك الوقت قد قال: "نحن نعلم أن الوقوف على الميزان يمكن أن يكون أمرا مخيفا، نريد أن نطمئن عملائنا أنه لا يتم تسجيلهم، لا أحد يستطيع رؤية وزنك، ولا حتى نحن".

المصدر: وكالات