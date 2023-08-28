خطاب بوتين يوقف حركة قطارات في بولندا والشرطة توقف متورطين

أوقفت الشرطة البولندية شخصين يشتبه بأنهما اخترقا إلكترونيا شبكة الاتصال التابعة لخط سكك الحديد الوطني، ما أحدث اضطرابات في حركة المرور في بعض مناطق البلاد نهاية الأسبوع.

وقال توماس كروبا، الناطق باسم الشرطة في مدينة بياليستوك حيث تمت عملية التوقيف إن "الرجلين اللذين تم توقيفهما مواطنان بولنديان".

كما صادرت الشرطة معدات لاسلكية من الشقة حيث تم اعتقال الرجلين البالغين 24 و29 عاما.

وليل الجمعة، تمت قرصنة شبكة الاتصال الإذاعي التابعة لخط سكك الحديد البولندي "بي كي بي" قرب مدينة شتشين ما أدى إلى توقف إشارات المرور وبالتالي توقف أو تأخير نحو 20 قطارا.

تواصلت الهجمات السبت والأحد في أجزاء أخرى من البلاد من دون التسبب بأي مشاكل في حركة المرور.

وأفادت وكالة الأمن الداخلي في البلاد بأنها تحقق في الحادثة.

وذكرت تقارير إعلامية بأن الإشارات تخللتها تسجيلات للنشيد الوطني الروسي وخطاب للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال نائب منسق الأجهزة الخاصة ستانيسلو زارين "نعرف بأنه كانت هناك محاولات منذ بضعة أشهر لزعزعة استقرار الدولة البولندية. قامت روسيا بالاشتراك مع بيلاروس بهذا النوع من المحاولات".

المصدر: "أ ف ب"