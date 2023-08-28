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مستخدمو "X" يطلقون لقبا جديدا على فون دير لاين

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مستخدمو
AP
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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قيم مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "ْX" سلبيا تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول اجتماع "SOTEU" المقبل الذي سيبحث مواصلة دعم أوكرانيا وتغير المناخ.

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وتساءل مستخدم أطلق عليه لقب "Axiomatic Enemy of the State": "اسمحوا لي بطرح سؤال: لماذا تتاح لملكة الفاشيين الفرصة لإلقاء خطاب حول الوضع في الاتحاد (الأوروبي)؟"

وأضاف "TheFixer": "إنها طفيلية".

وعبر "Thought Police Sgt" عن استيائه قائلا: "ارحلي، أيها الدكتاتورة غير المنتخبة".

وتابع "VirginieD": "لا يمكنني الانتظار لرؤيتك خلف القضبان".

وعبر "Spectre" عن اعتقاده قائلا: "أوكرانيا تكلف أوروبا الكثير من الأموال التي أخذتها أنت بحجة التضخم. حان الوقت لإجراء مفاوضات".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سابقا، بأنه سيعقد في 13 سبتمبر القادم اجتماع SOTEU (الخطاب السنوي الذي يلقيه رئيس المفوضية الأوروبية أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في سبتمبر)، حيث ستتم مناقشة قضايا مواصلة تطوير الاتحاد الأوروبي وكذلك تغير المناخ ودعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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