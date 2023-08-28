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أنطاليا تستضيف أكبر حاملة طائرات في العالم (فيديو)

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أنطاليا تستضيف أكبر حاملة طائرات في العالم (فيديو)
AP
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رست حاملة الطائرات الأمريكية "USS Gerald R. Ford"، الأكبر في العالم، قبالة ساحل ميناء "QTerminals" في ولاية أنطاليا التركية.

وأوضح المدير العام للميناء أوزغور سيرت، أنهم استضافوا جميع الطواقم الموجودة في السفينة، مبينا أن عدد الطواقم والجنود في حاملة الطائرات الأمريكية يبلغ قرابة 4 آلاف و500 شخص.

وتابع قائلا: "هؤلاء الطواقم والجنود، دخلوا المدينة من بوابة الميناء بشكل آمن وبدأوا بالتجول في الولاية".

المصدر: "الأناضول"

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