"واينت": الجيش الإسرائيلي يحبط هجوما قرب نابلس

أفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن كمينا للجيش الإسرائيلي أحبط هجوما نفذه فلسطينيون فجرا قرب نابلس شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وقال موقع "واينت" إن مجموعة من الفلسطينيين أطلقت النار على موقع عسكري وقد تم تحييدهم.

ولفت إلى أن "خلية أطلقت النار من سيارة عابرة وألقت عبوات ناسفة على نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من مدخل مدينة دوتان قرب نابلس ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي".

وأكد "واينت" أن مقاتلي لواء غولاني الذين كانوا في كمين قريب تعرفوا على مطلقي النار، وردوا بإطلاق النار وأصابوا ثلاثة منهم، أحدهم أصيب بجروح قاتلة".

وقد صادر الجيش الإسرائيلي سيارتهم فيما تقوم قواته بالبحث عن شخصين آخرين تمكنا من الفرار.

المصدر: واينت