 
مباشر
عاجل
"سانا": عدوان إسرائيلي فجرا على مطار حلب أدى إلى خروجه عن الخدمة

ثالث زيارة رفيعة خلال 3 أشهر.. وزيرة التجارة الأمريكية تصل بكين

أخبار العالم

ثالث زيارة رفيعة خلال 3 أشهر.. وزيرة التجارة الأمريكية تصل بكين
وسائل إعلام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxr7

تعقد وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو اجتماعات مع مسؤولين صينيين الاثنين في إطار زيارة إلى بكين تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

إقرأ المزيد
بلينكن إلى الصين.. أول زيارة لدبلوماسي أمريكي كبير منذ 2018
بلينكن إلى الصين.. أول زيارة لدبلوماسي أمريكي كبير منذ 2018

وتعد هذه الزيارة التي ستستمر حتى الأربعاء، الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أمريكيون في الأشهر الأخيرة، إذ يمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام.

ووصلت ريموندو إلى بكين الأحد وكان في استقبالها لين فنغ مدير إدارة الأمريكيتن وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن ريموندو "تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية، ومجالات التعاون المحتمل".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين زارا بكين خلال يونيو ويوليو الماضيين وبحثا مع المسؤولين الصينيين تهدئة التوترات بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس لائحة الخلافات، حيث تقول واشنطن إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي، بينما ترى فيها بكين مسعى للحد من صعودها الاقتصادي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا