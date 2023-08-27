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حبات برد كبيرة وأضرار جسيمة في بلدة ألمانية سببتها عاصفة ضربت ولاية بافاريا (صور)

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حبات برد كبيرة وأضرار جسيمة في بلدة ألمانية سببتها عاصفة ضربت ولاية بافاريا (صور)
AP
حبات برد كبيرة وأضرارا جسيمة في بلدة ألمانية خلال عاصفة ضربت ولاية بافاريا
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تسببت عاصفة مصحوبة بسقوط حبات برد ضخمة في أضرار واسعة لأربعة أخماس مباني بلدة صغيرة بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، وأصيب 12 شخصا عندما طارت خيمة كانوا يحاولون نصبها.

وفي التفاصيل، اجتاحت العاصفة الجزء الجنوبي من بافاريا يوم السبت، وفي كيسينغ، خارج أوغسبورغ، قالت الشرطة أيضا إن الرياح مزّقت ألواحا خشبية من سقف منزل للمسنين، بينما تسبب البرد في أضرار واضحة لواجهة مبنى سكني.

حبات برد كبيرة وأضرار جسيمة في بلدة ألمانية سببتها عاصفة ضربت ولاية بافاريا (صور)
AP
حبات برد كبيرة وأضرارا جسيمة في بلدة ألمانية خلال عاصفة ضربت ولاية بافاريا

وكانت بلدة باد بايرسواين، التي يُسكنها حوالي 1300 شخص في منطقة غارميش بارتنكيرشن، القريبة من الحدود النمساوية، الأكثر تضررا.

حبات برد كبيرة وأضرار جسيمة في بلدة ألمانية سببتها عاصفة ضربت ولاية بافاريا (صور)
AP
حبات برد كبيرة وأضرارا جسيمة في بلدة ألمانية خلال عاصفة ضربت ولاية بافاريا

من جهتها، قالت سلطات المقاطعة يوم الأحد إنها تعرضت لحجارة برد وصل حجمها إلى 8 سنتيمترات، مما أدى إلى إتلاف السيارات المتوقفة وتحطيم بلاط الأسطح، بينما اقتلعت العاصفة أسطح بعض المباني.

وقالت السلطات أيضا إن نسبة 80 بالمائة من المباني أصيبت بأضرار جسيمة، لكن أحدا لم يصب بأذى.

المصدر: أ ب

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