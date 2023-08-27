إصابة ثلاثة أطفال في قصف قوات كييف لدونيتسك

أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن ثلاثة أطفال أصيبوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لحي كويبيشيف في المدينة.

وقال كوليمزين: "تعرض ثلاثة أطفال من مواليد 2009 و2010 و2013 لقصف وحشي من قبل قوات العدو الأوكرانية على الموقع الأول في منطقة كويبيشيف".

وأضاف أنه تم نقل الأطفال المصابين بشظايا وكدمات إلى المستشفى.

وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية أكثر من 60 مرة أمس السبت 26 أغسطس.

المصدر: RT