كييف: رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية نجا من 10 محاولات اغتيال منذ 2014

أكد ممثل قسم الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، أن رئيس الاستخبارات العسكرية، كيريل بودانوف، تعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن محاولات اغتياله بدأت منذ عام 2014.

يذكر أن بودانوف دعا إلى "قتل الروس بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين أينما وجدوا".

وأفاد مصدر روسي مطلع في وقت سابق بنقل بودانوف للعلاج في مستشفى عسكري ببرلين، بعد إصابة خطيرة تعرض لها إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت مقرّه بكييف في الـ29 من مايو الماضي.

المصدر: غازيتا. رو