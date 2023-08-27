قديروف ينشر فيديو يظهر تصدي القوات الروسية لهجوم أوكراني في كليشيفكا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، تصدي القوات الروسية لمحاولة هجوم أوكراني على محور كليشيفكا، مؤكدا تدمير معدات العدو وقوته البشرية.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "مرة أخرى نعود إلى تقارير الخطوط الأمامية من اتجاه كليشيفكا. تظل تكتيكات القوات الأوكرانية كما هي - بدعم من التكنولوجيا، ما زالوا يحاولون التقدم بعناد على الأقل لمسافة قصيرة. مثل هذه التكتيكات لا تحقق لهم النجاح، لكنها تضيف المزيد من العبء القوي إلى مدفعيتنا".

وأرفق رئيس جمهورية الشيشان، مقطع فيديو يظهر نتائج حققتها قوات "أحمد" الخاصة رفقة مقاتلي فيلق الجيش تحت قيادة الجنرال المقاتل أبتي علاء الدينوف، خلال التصدي للقوات الأوكرانية.

وأضاف: "هذه هي النتائج التي انتهت بها وحدات القوات الأوكرانية هذا الصباح في محاولة للتقدم".

وقال قديرورف، "أنا ممتن جدا لمقاتلينا الذين تصدوا للعدو بشكل جيد على الخطوط الدفاعية المتقدمة. أحسنتم يا شباب!".

ويوم أمس السبت، أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أن 20-25% فقط من أفراد لواء الهجوم الرابع التابع للحرس الوطني الأوكراني، نجوا من المعارك على محور كليشيفكا، مشيرا إلى أن هجمات القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك باءت بالفشل.

وقال قديروف، إن هذا الوضع يجعل الكثير منهم يفكرون ويتخذون القرار الصحيح الوحيد، وهو إلقاء أسلحتهم والاستسلام.

وفي وقت سابق، نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير رتل مركبات مدرعة غربية في بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.

ونقل رئيس الشيشان عن أبتي علاء الدينوف إشادته بشكل خاص بمقاتلي اللواء 346 من القوات الخاصة وقوات أحمد الخاصة واللواء الرابع من الفيلق الثاني، "الذين يقاومون العدو في هذه المنطقة، بنجاح دون نوم أو راحة".

المصدر: RT