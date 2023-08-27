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مستشار سابق للبنتاغون: بولندا وليتوانيا تنويان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع الناتو

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مستشار سابق للبنتاغون: بولندا وليتوانيا تنويان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع الناتو
AP Efrem Lukatsky
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قال المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، إن لدى بولندا وليتوانيا نية للتدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع حلف "الناتو".

وقال ماكغريغور: "أسوأ ما في الأمر هو أن هناك الآن تأكيدات على أن البولنديين والليتوانيين راغبون بالتدخل الذي، كما يزعمون، سينفذونه بمفردهم، متجاوزين "الناتو".

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وأشار إلى أن عملية البلدين، في الوقت نفسه، ستعتبر من أعمال الحلف.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أن بولندا غير مهتمة بضم أوكرانيا إلى "الناتو"، لأنها تريد الحصول على أراض غرب أوكرانيا.

كما أفاد مدير جهاز الاستخبارات الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن بولندا تعمل على سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا، مؤكدا أن سلطاتها مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستدعمان هذه الخطة.

المصدر: غازيتا. رو

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