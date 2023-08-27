سقوط مسيّرة أوكرانية قرب منزل رئيسة تحرير شبكة RT

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان سقوط طائرة مسيّرة قرب منزلها للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكدت أن الإرهابيين الذين يحاولون حمل روسيا على رفض العملية الخاصة لن ينجحوا.

وقالت سيمونيان: " بالقرب من منزلنا، للمرة الثانية خلال أسبوع، سقطت طائرة بدون طيار. إنها تسقط بصوت عال".

وأشارت إلى أن الإرهابيين الذين يرسلون طائرات مسيّرة، بما في ذلك إلى مجمع "موسكو سيتي" التجاري، لديهم "خط إبداعي عام".

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وتابعت: "إنهم يريدون بث رعب كبير في نفوسنا، ويفضلون أن يكون ذلك على مستوى البرجين التوأمين في 11 سبتمبر، حتى نذعر ونركض إلى رئيسنا ونقول: "لا، هذا يكفي، لن ندافع عن أحد، نحن لا نحتاج إلى أي من أراضينا، دعونا نعيد كل شيء، كي لا تحلق هذه الطائرات المسيرة فوق رؤوسنا. لديهم مثل هذه التقديرات، ولكنها تقديرات خاطئة. لن يحدث ذلك. لأننا مختلفون، وحان الوقت لمعرفة ذلك".

وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أننا "لن نعود للخلف، بل ستتوقف مكابحنا عن العمل في هذه الحالة، وستبقى دواسة واحدة وهي دواسة الوقود".

وأشادت بجهود الجيش الروسي في التصدي للطائرات المسيّرة، وجهود السلطات المدنية في إصلاح الأضرار الناجمة عنها بسرعة.

المصدر: نوفوستي