قنطور إغريقي وحورية بحر أم ماذا؟.. زاخاروفا تسخر من بنود استمارة في فندق سويسري

سخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من قائمة الخيارات لتحديد الجنس في استمارة أحد الفنادق بسويسرا، حيث يمكنك تعريف نفسك في خانة "الجنس" حتى بـ"نصف امرأة" و"نصف رجل".

ونشرت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام" صورة استمارة قالت إنها أرسلت إليها من مدينة لوزان السويسرية.

وكتبت ساخرة: "من أجل الحصول على تدليك في الفندق تحتاج إلى ملء استمارة مثيرة للفضول. أعجبتني خيارات مثل "نصف رجل" و"نصف مرأة". هل يعني ذلك القنطور الإغريقي وحورية البحر أم ماذا؟".

المصدر: RT