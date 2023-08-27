بعد الضجة التي أثارها فيديو صفع طلاب لزميلهم المسلم.. المعلمة الهندية تكشف عن مفاجأة صادمة!

بررت المعلمة الهندية التي أثارت غضبا بعد أن أمرت طلابها بالتناوب على صفع زميلهم المسلم، بأنها "مقعدة" ولا تستطيع معاقبته بنفسها.

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وقالت المعلمة في تصريحات صحفية قالت إن "الطالب لم يحفظ الدرس منذ أشهر"، مضيفة: "لذلك، كان من الواجب علي تأديبه.. أنا مقعدة فجعلت بعض الطلاب يصفعونه حتى يبدأ في أداء الواجبات المنزلية"، مدعية أن عم الطالب "هو من طلب منها القيام بذلك".

وتابعت المعلمة: "قريتنا بها أناس من ديانات مختلفة، ونحن نعيش في وئام. ليس لدي أي شيء ضد الطفل".

من جهته، أكد والد الطفل أنه أخرج ابنه من المدرسة بعد أن عقد اتفاقا مع الإدارة، لن يقدم بموجبه شكوى للشرطة مقابل إعادة رسوم الدراسة المدفوعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية فيديو يظهر معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش، وهي تأمر الطلاب بصفع زميلهم البالغ من العمر 7 سنوات.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا: "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".

على إثر ذلك، تعهدت السلطات الهندية باتخاذ إجراءات حازمة، وألقى زعيم المعارضة راهول غاندي، باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي، في "إثارة التعصب الديني" في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد المسلمين في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولي مودي منصبه عام 2014. ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، من بينهم 210 ملايين مسلم.

المصدر: India Today