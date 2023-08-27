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كينيدي جونيور: الولايات المتحدة تدمر أوكرانيا بإرسال قذائف اليورانيوم وسأضع حدا لذلك

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كينيدي جونيور: الولايات المتحدة تدمر أوكرانيا بإرسال قذائف اليورانيوم وسأضع حدا لذلك
AP
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اعتبر مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور أن بلاده تساهم في تدمير أوكرانيا من خلال إرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى الجيش الأوكراني، وتعهد "بوضع حد لهذه السياسة المتهورة".

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جاء ذلك في تعليق كينيدي على مقالة نشرتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في صحيفة "لكومسومولسكايا برافدا"، أشارت فيها إلى أن ذخائر اليورانيوم تحول أوكرانيا إلى "أرض غير صالحة للعيش" وقد تلحق الضرر بالدول المجاورة مستبقلا.

وكتب كينيدي عبر شبكة X ("تويتر" سابقا): "تدمير أوكرانيا من أجل إنقاذها. مقالة تدعو للتعقل حول ذخائر اليورانيوم المنضب. وغني عن القول، إنني كرئيس سأضع حدا لهذه السياسة المتهورة واللاإنسانية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن البيت الأبيض يعتزم الموافقة على تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز".

المصدر: RT

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