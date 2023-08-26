صحيفة أوكرانية: شركة تركية متورطة في فضيحة أوكرانية كبرى عابرة للقارات

أفادت صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" أن شركة Vector avia hava araçlari التركية التي زودت القوات الأوكرانية بسترات بأسعار مبالغ فيها، متورطة في العديد من القضايا الجنائية في عام 2022.

وقالت الصحيفة: "شركة Vector avia hava araçlari التركية. مدعى عليها في العديد من القضايا الجنائية منذ عام 2022 في قضايا اختلاس أموال والسلع منخفضة الجودة وتزوير المستندات الجمركية. وتحقق الشرطة الوطنية في قضيتين تتعلقان بتوريدات الشركة التركية. وتم فتحهما في 4 أكتوبر و8 ديسمبر 2022".

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وذكرت الصحيفة أنه في إحدى القضيتين تم الإعلان عن مشتبهين بهما: مالك ومدير الشركة رومان بليتنيف، والمدير السابق لقسم المشتريات بوزارة الدفاع الأوكرانية بوغدان خميلنيتسكي.

وأشارت إلى أن بليتنيف "كانت لديه علاقات قوية" مع موظفي وزارة الدفاع وقام بتنظيم توريد سترات وسراويل شتوية لا تلبي المتطلبات.

وفي مارس 2023، أجرى الخبراء فحصا كجزء من التحقيق. ونتيجة لذلك، تبين أن السترات والسراويل التي تم تسليمها "لا يمكن استخدامها للغرض المقصود منه".

وتم إصدار مذكرة اعتقال غيابية بحق بليتنيف بعد ذهابه إلى تركيا.

ونفى وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق تقارير صحفية كشفت عن شراء سترات للقوات الأوكرانية بأسعار تزيد 3 أضعاف عن السعر الحقيقي، متعهدا بعرض السترات قريبا.

المصدر: نوفوستي