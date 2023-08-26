مقتل شخص وإصابة العشرات في انفجارين بمحطة التزود بالوقود في رومانيا (فيديو)

أعلن رئيس إدارة حالات الطوارئ بوزارة الداخلية الرومانية، رائد عرفات، وقوع انفجارين في محطة غاز مسال في رومانيا، مساء أمس السبت 26 أغسطس مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وأشار إلى أن حوالي 6 أشخاص أصيبوا في الانفجار الأول.

وأضاف: "للأسف وقع انفجار ثان، ونتيجته أصيب نحو 26 رجل إطفاء، أحدهم إصابته خطيرة، والباقون أصيبوا بحروق طفيفة في أجزاء مختلفة من الجسم لا تحتاج إلى عناية مركزة".

المصدر: RT