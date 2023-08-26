ماسك ينصح وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد نفسها

نصح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد نفسها، على خلفية التمييز في الوظائف ضد اللاجئين.

وقال البيان: "سيتعين على وزارة العدل الأمريكية أن ترفع دعوى قضائية ضد نفسها".

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وتأتي تصريحات ماسك ردا على رسالة الاقتصادي الأمريكي، أليكس تاباروك، الذي كتب أن وزارة العدل تروج لفكرة مفادها أن المواطنين الأمريكيين فقط هم من يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وظيفة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس الماضي أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.

كما تواجه شركة "تسلا" المملوكة أيضا للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها في فريمونت.

المصدر: RT