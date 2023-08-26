قوات "المازينز" الأمريكية تشتري منظومة دفاعية وصواريخ إسرائيلية بمئات ملايين الدولارات

أعلنت قوات المشاة البحرية الأمريكية (المارينز) عن نيتها شراء 3 بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية، في صفقة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وذكر موقع "i24 News" أنه ثاني إنجاز تجاري لشركة "رفائيل" الإسرائيلية التي تنتج هذه المنظومة الدفاعية بعد صفقة مع ألمانيا نالت الموافقة الأمريكية ببيع منظومة "سهم 3" بمبلغ 3.5 مليار دولار.

وبخصوص إعلان "المارينز"، قال موقع "والا" العبري إنه ووفقا لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية ستشمل الصفقة 1840 صاروخا اعتراضيا من طراز "تامير"، و44 منصة إطلاق إلى جانب أنظمة سيطرة وقيادة.

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كما تتطلع مشاة البحرية أيضا إلى شراء 80 صاروخا من طراز Tamir لدعم النشر الأولي لنموذج MRIC" وما يرتبط به من دعم لوجستي وفني لجميع هذه الأنظمة.

وأفاد بأن العقد سيتم توقيعه مباشرة مع شركة "رايثيون" المنتجة لصواريخ باتريوت، وشريكتها "رفائيل" المنتجة لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داوود.

وأوضحت أن جزء كبيرا من الانتاج سيتم في الولايات المتحدة وليس بمنشآت "رفائيل" في إسرائيل، مشيرة إلى أن المنظومة الأمريكية سيتم تجهيزها مع رادار أمريكي وليس برادار إسرائيلي من إنتاج الصناعات الجوية.

وتعتبر هذه الصفقة الثانية المرتبطة بالقبة الحديدية والموقعه مع الأمريكيين، حيث اشترى الجيش الأمريكي عام 2019 بطاريتين من إنتاج إسرائيلي بقيمة 340 مليون دولار.

وبين الموقع العبري أن منظومة MRIC التي اشتراها "المارينز" لديها جهاز رادار وأنظمة تحكم أمريكية، وهو أمر ساهم بتمرير صفقة شراء المنظومة التي تعتمد على الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قوات "المارينز" أجرت جولتين من التجارب.

جدير بالذكر أن منظومة القبة الحديدية طورتها شركة "رفائيل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية