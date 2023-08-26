البابا يدعو إلى "الصحوة": التضليل أولى خطايا الصحافة

ندد البابا فرنسيس اليوم السبت، بـ"التضليل" والأخبار الكاذبة، معتبرا أنها تمثل "أولى خطايا الصحافة" في سعيها لتوجيه الرأي العام.

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وقال خلال حفل في الفاتيكان لمنح جائزة إعلامية بحضور صحفيين إيطاليين: "التضليل هو أولى خطايا أو لنقل أخطاء الصحافة".

وأضاف في بيان أصدره الفاتيكان أن "التضليل هو أحد خطايا الصحافة، وهي أربع: التضليل، عندما لا يقوم الصحافي بالإبلاغ أو يضلل، والإهانة المستخدمة أحيانا، والتشهير الذي يختلف عن الإهانة لكنه يحطم، والرابعة هي الولع بالفضائح".

وتابع "على سبيل المثال، ما يثير قلقي هو تلاعب من يروجون لأخبار كاذبة من أجل توجيه الرأي العام بدافع المصلحة"، داعيا إلى صحوة مسؤولة وسط الوضع المأسوي الذي تشهده أوروبا".

وقال البابا فرنسيس أيضا "آمل بإعطاء حيز لأصوات السلام، لأولئك المنخرطين في إنهاء النزاع في أوكرانيا وغيره".

ومن المفترض أن يجرى البابا الأرجنتيني البالغ 86 عاما زيارة إلى منغوليا الأسبوع المقبل.

المصدر: أ ف ب