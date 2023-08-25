بايدن يسخر من صورة ترامب أثناء وجوده في السجن بجملة واحدة (فيديو)

بأسلوب لا يخلو من السخرية والتهكم، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بصورة سلفه دونالد ترامب أثناء توقيفه، واصفا الزعيم الأمريكي السابق في هذه الحالة بـ"الرجل الوسيم".

وقال بايدن في تصريح مصور للصحفيين: "رأيت (الصورة) عبر التلفزيون. إنه رجل وسيم، كما أنه ممتاز."

وبذلك، استجاب بايدن لطلب الصحفيين التعليق على صورة ترامب في السجن. وأصبح ترامب بذلك أول رئيس أمريكي تلتقط له مثل هذه الصورة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سلّم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بولاية جورجيا.

وفي السياق ذاته، اشتكى ترامب، إلى شبكة Fox News Digital، من إجراءات التقاط صور له خلال اعتقاله لنصف ساعة في سجن مقاطعة فولتون.

وقال ترامب: "لقد أصروا على التقاط صورة، وأنا وافقت. إنه شعور مزعج، خاصة عندما لا ترتكب أي ذنب".

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وأكد أن "الإجراءات القضائية" برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن. لم يحدث شيء مثل هذا في الولايات المتحدة على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي + RT