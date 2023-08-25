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لوكاشينكو: بريغوجين لم يطلب ضمانات لنفسه و"فاغنر" باقية في بيلاروس

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لوكاشينكو: بريغوجين لم يطلب ضمانات لنفسه و
Sputnik
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة بأنه لم تكن من مسؤوليته ضمان سلامة مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وأن الأخير لم يطلب منه ذلك قط.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينو قوله: "للإجابة عن هذا السؤال مباشرة: لم يكن عليّ تأمين سلامة بريغوجين. هذا أولا. وثانيا، لم يدر الحديث عن ذلك على الإطلاق".

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وأوضح لوكاشينكو أن محادثاته مع بريغوجين تناولت مسألتين: إنهاء القضايا الجنائية التي رفعت بحق رجال "فاغنر" بعد تمردهم في يونيو الماضي، وانسحاب قوات المجموعة إلى أراضي بيلاروس.

وأكد لوكاشينكو أنه رغم وفاة بريغوجين، ستبقى "نواة" مجموعة "فاغنر" في أراضي بيلاروس.

وقال: "لقد عاشت فاغنر ولا تزال وستعيش في بيلاروس، مهما كانت رغبات البعض. لقد قمنا أنا وبريغوجين بوضع نظام لانتشار قوات فاغنر عندنا (في بيلاروس).. في غضون أيام قليلة سيكون الجميع هنا، ما يصل إلى 10 آلاف شخص.. سيعيشون وسيعملون معنا طالما كان ذلك مطلوبا لنا ولهم".

وأفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة المنكوبة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: "بيلتا"

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