تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

قال مسؤولون إن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت الليلة الماضية بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو بكاليفورنيا.

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وأوضح متحدث عسكري لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة، أن شخصا واحدا كان على متن الطائرة "F/A-18 Hornet"، وأن الحادث وقع في منطقة نائية شرق القاعدة.

من جهتها، أعلنت قاعدة ميرامار في بيان: "نحن على علم بحادث يتعلق بطائرة F/A-18 Hornet بالقرب من MCAS Miramar في الساعة 11:54 مساء بتوقيت المحيط الهادئ".

وأضافت: "هذه الطائرة ليست جزءا من جناح الطائرات البحرية الثالث ولكنها كانت تعمل من قاعدة MCAS Miramar. يقع موقع التحطم في ممتلكات حكومية شرق المحطة الجوية ولا توجد مؤشرات على حدوث أضرار في الممتلكات على الأرض".

وختم البيان: "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. لقد بدأ التحقيق".

المصدر: "فوكس نيوز"