الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين حاولا العبور من غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيين 2 حاولا اجتياز منطقة العائق الأمني من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته اعتقلت "فلسطينيين اثنين أثناء محاولتهما التسلل إلى جنوب إسرائيل من قطاع غزة صباح الجمعة"، مبينا أنه لم يضبط بحوزتهما أسلحة عندما تم اعتقالهما وتم تحويلهما للتحقيق.

وأفاد بأنه "تم العثور في وقت لاحق على قنبلتين يدويتين في مكان قريب حيث ضبط الرجلان"، مبينا أن "الجنود الذين يراقبون كاميرات المراقبة رصدوا الشخصين وهما يدخلان المنطقة العازلة للجيش الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من حدود غزة، ويحاولان عبور الجدار الأمني".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"