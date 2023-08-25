 
مباشر
عاجل
البحرية الروسية تدمر أحد مواقع البنية التحتية لموانئ استخدمها الجيش الأوكراني

الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند

أخبار العالم

الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxb4

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للذهاب إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند في سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد
الهند تتخلى عن دعوة زيلينسكي لحضور
الهند تتخلى عن دعوة زيلينسكي لحضور "قمة العشرين"

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: "كلا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".

وأضاف أن لدى بوتين جدول أعمال حافلا الآن، وأن "التركيز الأساسي لا يزال ينصب على العملية العسكرية الخاصة".

وبعد أن سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في القمة عبر الفيديو، قال بيسكوف إن صيغة مشاركة بوتين سيتم تحديدها لاحقا.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي، ومن المقرر عقدها بدوام كامل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا