شركة "مايكروسوفت": هجوم إلكتروني على تايوان

أفادت شركة "مايكروسوفت" للمعلوماتية والبرمجيات بأن "مجموعة قرصنة تتخذ من الصين مقرا لها"، هاجمت إلكترونيا عشرات الوكالات الحكومية والمصانع الرئيسية في تايوان لأغراض التجسس.

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وقالت "مايكروسوفت" إن المجموعة التي تدعى "فلاكس تايفون"، تنشط منذ منتصف العام 2021 واستهدفت وكالات حكومية وتعليمية ومصانع استراتيجية بالإضافة إلى منظمات لتكنولوجيا المعلومات في تايوان"، مؤكدة أن "مقرها الصين".

وتتهم تايبيه بكين "بالتجسس عليها بواسطة الهجمات السيبيرانية على الشبكات الحكومية". وتعتبر الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي الديمقراطي جزءا من أراضيها وتصر على وجوب استعادتها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وتشير العمليات التي سجلتها "مايكروسوفت" إلى نية لدى المقرصنين "بالتجسس والحفاظ على إمكانية الوصول إلى بيانات مجموعة واسعة من الشركات لأطول فترة ممكنة"، لكن رغم ذلك، لم تر مايكروسوفت أن "فلاكس تايفون" تنتقل إلى مرحلة تنفيذ "الأهداف النهائية لحملة" التجسس.

ولفتت "مايكروسوفت" إلى أن "ضحايا" آخرين لمجموعة "فلاكس تايفون" ليس فقط في تايوان وإنما في جنوب شرق آسيا أيضا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

المصدر: أ ف ب